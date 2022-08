Doença do tatu: jovem morre contaminado e amigo está em estado grave

(Foto:Reprodução) – O jovem, o irmão e um amigo foram contaminados após inalar a substância do buraco de tatu infectado. A doença não é contagiosa

Um jovem de 17 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu após ser contaminado pela “doença do tatu”. O fungo, cientificamente identificado como Paracoccidioidomicose, pode causar várias complicações nos órgãos internos, sistema nervoso central, sistema linfático, vasos sanguíneos, entre outros.

Além do adolencente, o irmão da vítima também foi contaminado e um amigo que estava com eles está internado em estado grave.

Os três jovens foram infectados após terem inalando a substância do solo contaminado quando estavam caçando tatu, no município rural de Simões, no Piauí. O óbito do jovem de 17 anos devido à doença é o primeiro registrado na cidade em quatro anos. A contaminação ocorre pelo contato com os esporos do fungo. Há três meses, eles saíram para caçar tatu e, em casa, começaram a sentir falta de ar e febre.

A vítima chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu. O irmão da vítima teve sintomas leves e está sendo monitorado no hospital. Já o amigo precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em 2018, o município contabilizou outros casos da doença. Uma das pessoas acabou morrendo. Os sintomas não são contagiosos nem transmitidos de animal para humano ou humano para humano.

Jornal Folha do Progresso em 25/08/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...