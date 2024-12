Conheça simpatias que vão ajudar a ganhar na Mega da Virada

Veja como garantir mais sorte na hora de apostar na Mega da Virada | Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

O astrólogo João Bidu escolheu quatro simpatias para atrair dinheiro neste fim de ano, o que pode ajudar você a ganhar na Mega da Virada

Oinício de um novo ano sempre desperta o desejo de renovação e prosperidade, e quem não gostaria de começar com uma grande bolada na conta bancária? A tão aguardada Mega da Virada se torna a oportunidade perfeita para transformar a vida, e um pequeno empurrãozinho pode fazer toda a diferença.

Pensando nisso, o astrólogo João Bidu preparou quatro simpatias simples, porém poderosas, para atrair a energia do dinheiro e aumentar suas chances de sucesso nesse grande sorteio.

Antes de fazer sua aposta, confira essas dicas mágicas e prepare-se para abrir os caminhos da prosperidade neste Ano Novo!

Simpatia para aumentar o sucesso em apostas e jogos

Em uma manhã de segunda-feira, coloque três moedas de valor igual sobre um pires e coloque o pires aos pés da imagem do santo de sua devoção. Em seguida, faça uma oração de sua preferência, pedindo pela realização do seu objetivo. As moedas devem permanecer ao lado do santo até que você alcance a meta desejada. Assim que isso acontecer, lave o pires e use-o normalmente. As moedas devem ser carregadas sempre na carteira ou na bolsa, sem nunca serem gastas. Caso queira se desfazer delas, entregue-as a uma pessoa necessitada.

Ritual para garantir sorte na Mega-Sena

Este ritual envolve a mistura de três dentes de alho amassados, uma nota de dinheiro (qualquer valor), um pouco de vinagre e uma pitada de sal. O preparo deve ser enterrado aos pés de uma árvore ou colocado em um vaso com flores, sempre mantendo o foco em seu desejo de ganhar na Mega-Sena. Após enterrar ou colocar o preparado, saia do local sem olhar para trás, mantendo a fé em sua conquista.

Simpatia para atrair sorte nos jogos de azar

Na véspera do dia em que for fazer sua aposta, separe seis notas de dois reais. Escolha uma delas e dobre-a. Em seguida, guarde essa nota dobrada em sua carteira. As outras notas devem ser igualmente dobradas e, então, você deve entregá-las a pessoas conhecidas, pedindo que elas as deem a quem mais necessitar ou que façam uma doação. No final, guarde a nota que ficou com você, desdobre-a e preste atenção nos números da série dessa nota. Estes números são os que você deverá utilizar para tentar acertar os números da Mega-Sena.

Fonte: Adams Mercês – João Bidu e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/12/2024/16:05:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...