Saúde inicia vacinação de idosos com 65 até 69 anos ou mais em Novo Progresso

Os idosos com entre 65 a 69 anos ou mais começarão a ser vacinados nesta segunda-feira (05), no Salão da Igreja Santa Luzia, local de vacinação montado pela secretaria Municipal da Saúde. Os idosos que precisam tomar a segunda dose também podem procurar a imunização em qualquer posto de saúde do município.

Horário da vacinação com início dia 5 para idosos de 68 a 69 anos das 17horas as 21hr;

Dia 06 de Abril para idosos de 66 a 67 anos das 17horas às 21hr;

Dia 7 de Abril idosos de 65 anos das 17horas às 21hr;

O cronograma de vacinação municipal é elaborado pela Comissão de Organização da Vacinação contra a Covid-19, tendo como base os planos de imunização do Governo do Estado e também as doses de vacina encaminhadas ao município pela SESPA.

É preciso apresentar RG e CPF, além de comprovante de endereço atualizado.

Vejam a tabela abaixo

