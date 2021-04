Policia Militar prende dois homens por tráfico de drogas um com dois mandados de prisão em Novo Progresso.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Durante consulta no sistema foi contatado que o nacional “LINDOMAR”, possuía dois mandados de prisão em aberto, sendo do Mato Grosso, o qual um por homicídio e outro por tentativa de homicídio.

No dia (03/04) por volta das 14h00min, a polícia Militar da 7⁰CIPM, a guarnição do Sargento Maduro logrou êxito ao prender os nacionais “LINDOMAR GOUVEIA DE ARAÚJO” e “WEGNO NERES DOS SANTOS”, após avistaram os dois nacionais em atitude suspeita, no Bairro Rui Pires de Lima.

