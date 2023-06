SBT é condenado por exibir foto de DJ em assassinato

O juiz Eduardo Giorgetti Peres condenou o SBT a pagar uma indenização de R$ 40 mil e exibir uma nota de retratação. | Foto: Reprodução/SBT

Emissora afirmou que não há provas nos autos do processo e que vai recorrer da decisão da Justiça

A Justiça condenou o SBT por mostrar a foto de um DJ, Willian Renan Melo Ferreira, como se ele fosse o responsável pelo assassinato de uma mulher no Rio Grande do Sul. A notícia foi antecipada pela coluna de Rogério Gentile no UOL e confirmada à Folha pelo canal.

Em nota, a emissora de Silvio Santos afirmou que irá recorrer da decisão. A defesa da empresa afirma que os autos do processo movido não apresentam provas de que a reportagem foi exibida da maneira que o DJ descreve.

O juiz Eduardo Giorgetti Peres condenou o SBT a pagar uma indenização de R$ 40 mil e exibir uma nota de retratação.

Em janeiro de 2022, o SBT Jornal usou a foto do homem ao se referir ao crime cometido, na verdade, por William Renan de Mello. A diferença entre o nome de ambos está no sobrenome “Ferreira”, que o responsável pelo crime não tem.

A advogada do DJ, Carla Cristine Lopes, afirmou em uma petição enviada à Justiça que a situação causou a seu cliente danos psíquicos e emocionais decorrentes de ameaças nas redes sociais, além da perda de oportunidades de trabalho.

Fonte: (Folhapress)

