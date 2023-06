Vereador se irrita com drone e agride fotógrafo no Marajó

vereador e presidente da Câmara Municipal de Muaná, Gilmar Nunes| Foto: Reprodução/Instagram

A agressão aconteceu enquanto o fotógrafo fazia imagens de drone no tradicional Festival do Camarão do município de Muaná, no Marajó.

Na noite da última sexta-feira (9), o fotógrafo muanense Eliseu Pereira foi vítima de agressão por parte do vereador e presidente da Câmara Municipal de Muaná, Gilmar Nunes. O ato de violência ocorreu durante o 40º Festival do Camarão, evento cultural tradicional realizado na cidade, situada na região do Marajó, no Pará.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), registrado pelo profissional, Gilmar teria dado um soco na vítima após vê-la operando um drone próximo à propriedade do vereador, a Arena Pomar, localizada ao lado da produtora do profissional, a “Tuíra Creative”. No entanto, de acordo com Eliseu, as imagens estavam sendo captadas a cerca de 1,5 km do local onde os dois estavam, na Praça do Camarão, onde estava ocorrendo os festejos.

O vereador teria esbarrado em Eliseu, dando início a uma luta corporal pela posse do equipamento, resultando em um soco violento desferido contra o fotógrafo. O próprio vereador levou o drone até a delegacia de polícia da cidade.

O incidente ocorreu enquanto Eliseu estava capturando imagens para o fechamento de um vídeo promocional do evento.

Eliseu expressou surpresa diante da atitude de Gilmar, afirmando: “Infelizmente ele teve essa reação inesperada, algo que eu nunca poderia imaginar, já que nunca tive problemas com ninguém, muito menos com ele”, disse.

