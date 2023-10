Seca no Amazonas atinge mais de meio milhão de pessoas, diz Defesa Civil

Manaus, capital do estado, vive a pior seca já registrada em 120 anos de história (Foto: Antônio Lima/Secom)

Moradores do Estado sofrem com a falta de água potável, suprimentos e dificuldade de deslocamento para áreas urbanas

Ícone Facebook

A seca que assola o Amazonas já afeta aproximadamente 557 mil pessoas ao redor do Estado, segundo dados da Defesa Civil. Até o momento, 50 municípios estão em situação de emergência e dez cidades em alerta 2, totalizando cerca de 138 mil famílias prejudicadas pela estiagem, a pior já registrada em mais de 120 anos.

Entre o dia 14 e ontem (16), o rio Negro baixou 32 centímetros. Na última segunda-feira, atingiu a marca de 13,59 metros, superando a maior da história, de 13,63 metros, registrada em 2010.

Segundo a Gerência de Encaminhamento e Acompanhamento (GEA), responsável pelo monitoramento da vazante dos rios Negro e Amazonas, os rios continuarão baixando até o final de outubro.

Desde janeiro, o governo do Estado adotou medidas para amenizar os impactos da seca, com o envio de suprimentos e a recente instalação de Tratamento de Água Móvel, garantindo o abastecimento de água potável nas áreas afetadas.

No fim de setembro, a prefeitura de Manaus decretou situação de emergência na capital em virtude da vazante do Rio Negro. Com a dificuldade para o deslocamento de embarcações que levam recursos essenciais à população, o órgão público montou uma força-tarefa nos últimos dias para levar alimentos e kits de higiene às pessoas afetadas pela estiagem.

Fonte: Juliana Maia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2023/15:37:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...