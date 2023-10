Lula conversa com presidentes do Irã e da Turquia sobre Gaza e pede ajuda para retirar brasileiros

Lula reiterou a líderes o seu apelo para a construção de um “consenso” (Ricardo Stuckert / PR)

Presidente brasileiro ouviu de líderes estrangeiros promessa de ajuda ‘no que for possível’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou, nesta terça-feira (17), conversas separadas com os presidentes do Irã, Ebrahim Raisi, e da Turquia, Recep Erdogan, para abordar a situação de conflito entre o grupo Hamas e Israel na Faixa de Gaza. Durante essas conversas, o presidente brasileiro pediu ajuda dos líderes para a libertação de cerca de 30 brasileiros que se encontram na Faixa de Gaza e a criação de um corredor humanitário para permitir que estrangeiros saiam em direção ao Egito.

Em sua conversa com o presidente Erdogan, ambos os líderes concordaram que os ataques contra civis são “inaceitáveis”. Lula enfatizou a importância de um cessar-fogo imediato e da criação de um corredor humanitário para permitir que estrangeiros saiam da região pela fronteira egípcia. Erdogan se comprometeu a ajudar no que for possível para garantir a saída segura dos brasileiros da Faixa de Gaza.

O Palácio do Planalto também divulgou que o presidente Lula aguarda a visita de Erdogan ao Brasil no próximo ano, durante a cúpula do G-20. Nesse contexto, Lula expressou seu desejo por um mundo com menos conflitos e mais paz, além de menos pobreza e mais oportunidades de emprego.

Presidente iraniano defende o fim imediato dos bombardeios

Em sua conversa por telefone com o presidente Raisi, Lula abordou novamente a situação dos brasileiros retidos na Faixa de Gaza. O presidente iraniano defendeu o fim imediato dos bombardeios de Israel e o levantamento do bloqueio da Faixa de Gaza. Lula reiterou seu apelo para a construção de um “consenso” visando à criação de um corredor humanitário, destacando que a libertação de todos os reféns seria um passo significativo em direção ao fim dos bombardeios em Gaza.

O exército israelense tinha comunicado, no sábado (14), a morte de Ali Qadi, comandante da Nukhba, força de elite do grupo terrorista Hamas.

Grupo terrorista Hamas anuncia morte de um de seus comandantes em ataque de Israel

Essas conversas ocorreram na residência oficial da presidência, o Palácio da Alvorada. O presidente Lula permanece na residência devido a duas cirurgias realizadas em 29 de setembro. Fora de sua agenda oficial, Lula também se reuniu pessoalmente com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, durante a manhã.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2023/15:32:07

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...