Secretária de Educação explica funcionamento das aulas Em regime especial de aulas não presenciais

Novo Progresso “Volta às Aulas” na rede Municipal de ensino em regime especial de aulas não presenciais

A Secretaria Municipal de Educação através do movimento A EDUCAÇÃO NÃO PODE ESPERAR, retoma as aulas após a suspensão causada pela pandemia do COVID-19, com o início do 2º Bimestre em 06/07/2020, de acordo com Atos Normativos expedidos pelo Conselho Estadual de Educação do Pará – CEE/PA e Plano Municipal de Atividades Remotas com o Regime Especial de Aulas Não Presenciais, elaborado e aprovado pela Comissão instituída por meio da Portaria nº 364/2020 – GPM/NP.

Leia mais:Novo Progresso “Volta às Aulas” na rede Municipal de ensino em regime especial de aulas não presenciais

A Prefeitura de Novo Progresso atrevés da Secretaria de Educação uliana Rosa Bertol realizou nesta sexta-feira (03/07) uma transmissão (vídeo), e divulgou através de suas redes sociais, na qual destacou todas as ações que a Secretaria de Educação deve implantar no município para a disponibilização de aulas remotas em toda a sua rede de ensino, em virtude do isolamento social vivido em decorrência da pandemia de Covid-19. Assista ao Vídeo;

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...