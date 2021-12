Matador de aluguel contratado para matar casal em Novo Progresso continua foragido

Luiz Henrique Martinelli de Oliveira,tem mandado de prisão em aberto, a polícia faz busca para encontrar a principal peça do crime brutal em Novo Progresso. (foto: Reprodução rede social)

A polícia procura por uma pista que leve a prisão do foragido!

Quem souber do paradeiro de Luiz Henrique Martinelli de Oliveira, pode avisar a polícia mais próxima.

Mulher contratou matador de aluguel “Luiz Henrique Martinelli de Oliveira“ para assassinar a cunhada e irmão em Novo Progresso.

Outros dois homens que participaram da execução do casal já foram presos.

Presos

Rael Salles foi preso em 22 de dezembro em operação deflagrada pela Polícia Civil, para cumprir mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, em Novo Progresso. As ordens judiciais foram expedidas pela Comarca de Novo Progresso por solicitação do delegado Francimar Oliveira, titular da Unidade Integrada de Castelo dos Sonhos, respondendo por Novo Progresso no dia do crime. Um dos presos é irmã da vítima que teve mandado de prisão temporária cumprido pela equipe policial.



Eleandro Marcos Biazzoto , estava foragido da justiça de Novo Progresso, acusado de participar de homicídio qualificado foi preso no dia 23 de dezembro de 2021 na cidade de Novo Mundo no Estado do Mato Grosso, após informações repassadas pela Polícia Civil do Pará. Eleandro será transferido para Novo Progresso.

Foragido

Continua foragido o nacional Luiz Henrique Martinelli de Oliveira, principal acusado, de ter recebido uma quantia em dinheiro para assassinar o casal. Para polícia Luiz Henrique Martinelli de Oliveira (matador de aluguel), é o mentor do crime com Rael Salles. O motorista de aplicativo Eleandro Marcos Biazzoto, foi preso no Mato Grosso , a investigação da polícia civil, apontou que ele deu cobertura para fuga, na comunidade Santa Julia , e ajudou planejar o crime.

Crime

O crime que abalou Novo Progresso, é investigado pela polícia civil, apontou que a mulher “Jocélia Cardoso”, teria contratado dois matadores de aluguel para matar a mulher e o próprio irmão, no município de Novo Progresso, no interior do Pará. Josélia contou com ajuda de outra prima Vanessa Machado.

O casal Osni Cardoso, 47 anos, e Ana Paula Mendes, 25, foram mortos em 13 de outubro de 2021, na frente de dois filhos, conforme as investigações da polícia, a mando da irmã de Osni, Jocelia Cardoso, por conta de uma disputa por herança.

Osni e Paula foram mortos quando voltavam de um evento na comunidade Linha Gaúcha (distante 70 km do centro de Novo Progresso), os dois eram conhecidos na região por serem ativos na comunidade onde sempre ajudavam a organizar eventos. O homem era proprietário de alguns imóveis, incluindo a casa onde morava com a esposa e dois filhos. Isso teria motivado o crime.

Segundo a investigação, Jocelia, contratou com a ajuda de uma amiga (Prima) identificada como Vanessa, dois pistoleiros, Rael Salles e Luiz Henrique, conhecidos pela prática de crimes na região. Ainda conforme a investigação outras pessoas podem estar envolvidas com o crime, outras prisões devem acontecer, a polícia trabalha no sentido de elucidar o caso mais rápido possível.

Os dois teriam contado com ajuda de um terceiro criminoso que estaria dirigindo o carro utilizado na ação. O terceiro elemento foi preso pela polícia na última semana e deu um rumo crucial nas investigações.

Agora a polícia procura por Luiz Henrique, que teria chefiado a ação a mando de Jocélia.

