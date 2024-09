Jovem morto por ônibus: homicídio culposo, diz polícia

(Foto:Reprodução) – O estudante Kaíque de Souza Pinheiro, de 15 anos, atropelado e morto no último dia 30 de agosto.

O motorista de ônibus que atropelou e ocasionou a morte do estudante Kaíque de Souza Pinheiro, de 15 anos, no último dia 30 de agosto, foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) em veículo automotor, com o agravante do acidente ter ocorrido em uma faixa de pedestre.

O acidente aconteceu quando o adolescente voltava do Colégio Santa Rosa e tentava embarcar no coletivo da linha Pedreira/Condor, no cruzamento da Travessa dos Apinagés com a Rua dos Tamoios, no bairro Batista Campos, em Belém.

Kaíque tentava subir, mas com o ônibus em movimento, ele caiu e foi parar embaixo do coletivo. O adolescente foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital horas depois.

Segundo a investigação da PC, no momento do atropelamento o jovem acenava para o motorista antes de cruzar a frente do ônibus, que estava com a porta aberta durante a curva.

Esses elementos, captados por câmeras de monitoramento das proximidades foram determinantes para o indiciamento do motorista. Com isso, a Polícia Civil concluiu o inquérito, que agora está sob análise da Justiça.

Fonte: ver-o-fato e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/09/2024/08:38:17

