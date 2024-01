Secretarias de Saúde e Trânsito de Santarém terão novos secretários

Anúncio foi feito nessa terça-feira (30), pelo prefeito Nélio Aguiar.

As secretarias municipal de Saúde e Mobilidade e Trânsito (SMT), de Santarém, oeste do Pará, terão novos secretários. O anúncio foi feito nessa terça-feira (30), pelo prefeito Nélio Aguiar.

Na Semsa que estava sob o comando da enfermeira Irlaine Figueira, do quadro efetivo de servidores do município, assume o biólogo e professor universitário Albino Luciano.

O novo secretário municipal de Saúde também é pesquisador com Doutorado em Ciências Ambientais (Ufopa), Mestrado em Genética e Biologia Molecular (UFPA) e graduação em Ciências Biológicas (UFPA). Professor universitário há 20 anos, ele trabalha na formação de profissionais nas áreas da saúde em diversos cursos: Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Biomedicina, Odontologia e Radiologia.

“Agradecemos o trabalho desempenhado pela enfermeira Irlaine, que é enfermeira efetiva do município e vai continuar seu trabalho na Atenção Básica. Esteve conosco na consolidação de importantes projetos, enfrentou dificuldades e com extremo profissionalismo realizou uma grande gestão à frente da Semsa. Em seu lugar, assume o professor Albino Luciano, que tem sólida formação na Academia e na Pesquisa e vai nos ajudar bastante com projetos e ações na gestão da saúde”, destacou o prefeito Nélio Aguiar.

Na Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), o chefe do Núcleo de Operações Viárias, Marcos Alexandre Figueira, assume em substituição a Alberto Portela, servidor efetivo da Prefeitura, que desempenhará funções na área de Relações Institucionais do gabinete do prefeito.

Marcos Alexandre Figueira é bacharel em Direito e professor, ex-agente do Detran/PA e atualmente está cursando especialização em Mobilidade Urbana.

“Na SMT, assume o nosso servidor Marcos Alexandre Figueira, que já vinha desempenhando com extrema competência suas funções na operação viária, agora, na função de secretário, vai nos auxiliar ainda mais, humanizando o trânsito, tornando-o cada vez mais organizado. Quero parabenizar a atuação do secretário Alberto Portela que esteve à frente da SMT em momentos importantes na efetivação de projetos. Não é fácil gerir o trânsito de Santarém com a complexidade que tem. Agora, Alberto retorna ao Gabinete na área de Relações Institucionais”, finalizou o prefeito Nélio Aguiar.

Fonte: G1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/01/2024/17:27:07

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

