PRF cumpre 04 mandados de prisão em menos de 24 h na BR-163 e BR-230

Após análise na documentação dos passageiros, a equipe localizou um mandado de prisão pendente de cumprimento por ter cometido lesão corporal em contexto de violência doméstica, ameaça e causar incêndio, no município de Mojuí dos Campos (PA), no ano de 2019.

(Foto:Reprodução) – No último sábado (17), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu 04 (quatro) homens com mandados de prisão em aberto, em menos de 24 h, durante fiscalização na BR-163 no município de Santarém (PA) e na BR-230, em Itaituba (PA).

