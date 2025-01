Secretário-adjunto de Segurança é assassinado a tiros por guarda municipal

Foto: Reprodução | Durante a reunião, houve uma forte discussão entre Adilson e um dos guardas municipais, que o executou diante de todos os presentes.

O secretário-adjunto de Segurança e Controle Urbano de Osasco, município pertecente à região metropolitana de São Paulo, Adilson Custódio Moreira, foi morto a tiros por um guarda civil municipal na tarde desta segunda-feira (6) dentro da sede da Prefeitura da cidade, na Grande São Paulo.

O encontro havia sido marcado pelo secretário-adjunto para discutir junto aos guardas civis sua nova estrutura no novo governo. A reunião acontecia na Sala Oval, espaço destinado a encontros institucionais, localizado ao lado da Secretaria de Governo e do gabinete do prefeito Gerson Pessoa (Podemos), que não estava presente no momento.

Durante a reunião, houve uma forte discussão entre Adilson e um dos guardas municipais, que não teve ainda a identidade revelada pela imprensa. Em determinado momento, diante de todos os guardas, o agente sacou a arma e disparou contra o secretário-adjunto. Os demais guardas civis deixaram a sala rapidamente, enquanto o autor dos disparos trancou a porta.

O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionado e iniciou uma negociação que durou cerca de duas horas, terminando apenas durante a noite. Por volta das 19h30, o guarda se entregou e foi conduzido à delegacia seccional de Osasco, onde permaneceu sob custódia.

Adilson Custódio Moreira atuava na Prefeitura de Osasco há oito anos. Ele ingressou na gestão municipal durante o mandato do ex-prefeito Rogério Lins e foi mantido no cargo pelo atual chefe do Executivo, Gerson Pessoa.

A Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal interditaram os corredores da Prefeitura para os trabalhos periciais. Os servidores que estavam no prédio foram orientados a deixar o local.

No entorno do prédio, ambulâncias e viaturas das forças de segurança acompanharam a movimentação durante a ocorrência.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/01/2025/13:06:39

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...