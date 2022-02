Secretário de obras de Anapu é morto a tiros dentro de uma fazenda

– Foi morto a tiros, na noite do último sábado (26), o secretário municipal de Obras, Viação e Infraestrutura do município de Anapu, no oeste paraense. Raimundo de Moura Lima, conhecido como “Raimundinho”, foi atingido na cabeça e morreu no local. A informação foi confirmada à reportagem primeiramente pela Prefeitura de Anapu, na manhã deste domingo (27).

A Polícia Civil do Pará também confirmou o caso, na tarde do domingo (27), informando que “instaurou inquérito para apurar os crimes de homicídio doloso e tentativa de homicídio praticados na noite deste sábado, 26, na zona rural do município de Anapu, no sudoeste do Pará”. (A informação é de O Liberal)

Segundo a PC, equipes da 16ª Companhia Independente de Polícia Militar (16ª CIPM) atenderam a ocorrência numa chácara, no Travessão do quilômetro 115 Norte. A nota também confirmou o nome do secretário como vítima da ação criminosa envolvendo tiros.

A esposa de “Raimundinho”, Maria Elena Silva dos Santos, também foi atingida pelos tiros, no rosto e no pescoço. Ela foi levada para o Hospital Municipal de Anapu. “A esposa dele ficou ferida e foi socorrida por populares e atendida pelo Samu”, pontuou a PC. Segundo a Prefeitura de Anapu, ela estaria aguardando leito no Hospital Regional de Altamira.

Os autores dos disparos fugiram do local e ainda não foram identificados. As buscas continuam, conforme detalhou a nota da Polícia Civil. Qualquer informação que possa auxiliar na elucidação do caso pode ser repassada pelo Disque Denúncia 181.

Segundo o portal Debate Carajás, essa área de chácara/fazenda seria de propriedade do político, na Vicinal 115. O corpo do secretário de obras foi removido para o Instituto Médico Legal de Altamira para realização de necropsia, conforme o Debate Carajás.

Nota da gestão municipal

A Prefeitura de Anapu divulgou uma nota de pesar: “O secretário Raimundinho foi um grande amigo, parceiro, um servidor exemplar que deixará em nossos corações boas lembranças de uma convivência amorosa e verdadeira. À família e amigos neste momento de tristeza e dor, nossos sentimentos e que Deus conforte o coração de todos”.

