Secretario José Lopes passa por cirurgia urgente após crise de apendicite

José Lopes, 52 anos, passa por cirurgia urgente após crise de apendicite (Foto:Reprodução internet)

O Secretario de Obras do município de Novo Progresso José Lopes enfrentou uma crise de apendicite no último final de semana, e precisou sair as presas, onde passou por uma cirurgia no Hospital Jardim Vitoria na cidade de Guarantá do Norte estado do Mato Grosso.

Apesar do susto, o Secretario de Obras do município de Novo Progresso José Lopes disse ao Jornal Folha do Progresso que transcorreu normalmente. “Ontem eu não estava bem, achei que era virose, mas agora dependo do médico para me liberar”, afirmou.

Ele disse, também, que teve dificuldades para trabalhar na última sexta-feira, 15.

Ainda não se sabe quando Lopes retornará ao município, ele esta internado sob observação medica, quando receber alta, vai para casa de um filho onde ficará de repouso para poder retornar para Novo Progresso,informou.

Fonte: Adecio Piran 21 de fevereiro de 2019

