Sedap repassa 50 mil hastes de maniva-semente a produtores do Baixo Amazonas

(Foto:Reprodução) – Repasse de 50 mil estacas de maniva-semente de mandioca (como são denominadas as hastes utilizadas no plantio), reunião com gestores da prefeitura e atividades na Unidade Agropecuária Santa Rosa estão na pauta de trabalho da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), na terça e quarta-feira (21 e 22), no município de Santarém, na Região de Integração Baixo Amazonas, oeste paraense.

Na manhã desta segunda-feira (20), o caminhão carregado de sementes saiu da sede da Secretaria rumo ao município.

O repasse das sementes-maniva é a primeira programação da agenda de trabalho da equipe da Sedap, tendo à frente o secretário-adjunto Wandenkolk Gonçalves, acompanhado da equipe da Regional de Santarém. De acordo com o secretário-adjunto, serão dois dias de atividades para tratar sobre a ampliação das ações que a Secretaria já realiza no município, e de futuros projetos para a região.

De acordo com Wandenkolk Gonçalves, as hastes são oriundas da propriedade do engenheiro agrônomo Benedito Dutra, que desde 2013 produz maniva com qualidade genética reconhecida, no município de Tracuateua, nordeste paraense.

“Após autorização do nosso titular da Sedap, Giovanni Queiroz, o empresário nos adiantou essas 50 mil estacas de maniva, que já estão a caminho de Santarém, para que a gente possa resgatar o compromisso da Sedap com os produtores envolvidos”, informou o secretário-adjunto.

‘Territórios Sustentáveis’ – Na tarde de hoje (20), Wandenkolk Gonçalves se reunirá com o prefeito de Santarém, José Maria Tapajós, para tratar, entre outros temas, da possível adesão do município ao Programa Territórios Sustentáveis, do governo do Estado, que mantém convênios com 42 prefeituras.

“Teremos ainda, após a audiência com o prefeito, a participação em uma audiência pública no ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), para discutir a concessão de uso de áreas de florestas naquela região”, acrescentou.

Ainda na pauta de trabalho, haverá visita à Unidade Agrícola do município onde está instalada a Estação de Reprodução e Alevinagem Santa Rosa. Acompanhado da equipe técnica, o secretário-adjunto irá à base da Sedap, que deverá reestruturar o centro de produção de alevinos. “Vamos fazer uma programação de escala desses alevinos, principalmente de tambaqui e pirarucu, para fazer posteriormente o repasse aos produtores”, disse Wandenkolk Gonçalves.

A implantação de um Instituto Tecnológico na base física da Uagro da Sedap também será um dos temas abordados em reunião com representantes da gestão municipal. “Estamos buscando parceria com a prefeitura, com o governo federal, através do deputado federal Enderson Pinto, que é de Santarém, para que a gente possa implantar o Instituto. É um compromisso que precisará das três esferas de governo”, ressaltou secretário-adjunto.

Segundo o gestor, há uma demanda significativa de mão de obra formada na área da agricultura, por isso a importância de uma instituição de ensino no local. “A ideia é que seja no mesmo modelo que já funcionou em Castanhal, antes de federalizar a escola técnica, com prioridade para filhos de produtor e a finalidade de formar mão de obra local “, explicou.

O projeto, disse Wandenkolk Gonçalves, será avaliado e discutido com lideranças locais, como representantes de federações ligadas ao agronegócio, Câmara de Vereadores e prefeitura local. “Nós queremos unir o tripé ensino, pesquisa e extensão, e transformar az base física da Sedap de Santarém em unidade demonstrativa, com produtos e vocações da região”, ressaltou.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/01/2025/18:39:14

