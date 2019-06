Seduc abre inscrições de processo seletivo para a contratação de mais de 500 funcionários

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Reprodução)-A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) abriu na segunda-feira (17) o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de mais de 500 profissionais temporários, nos cargos de docente e assistente administrativo. Segundo o edital, as inscrições podem ser realizadas no site da Seduc até a próxima sexta (21).

