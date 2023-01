Médico é suspeito de assediar jovem de Novo Progresso em consultório durante ultrassom

Médico identificado pelas iniciais de E.C.S. é suspeito de assediar sexualmente uma jovem de 18 anos, durante atendimento realizado em um consultório no centro da cidade de Guarantã do Norte (distante 364,7 km de Novo Progresso-PA/ via BR-163)

Médico é suspeito de assediar jovem de 18 anos em consultório durante ultrassom em Guarantã do Norte(MT)

Conforme apurado, a vítima é moradora de Novo Progresso (PA) e estava em Guarantã do Norte, no Mato Grosso para realização de exames clínicos a pedido de outro profissional da saúde, que já a acompanha há algum tempo.

No consultório do suspeito, a jovem teria realizado uma ultrassonografia e no momento do exame, o médico teria feito diversas perguntas e afirmações de cunho sexual. O suspeito perguntou, ainda, se ela teria interesse em fazer faculdade, pois ele poderia pagar.

Segundo a jovem, foram muitos questionamentos que teriam deixado ela totalmente constrangida. Ao sair da clínica, a jovem chorou e ficou muito nervosa por conta do assédio.

Diante da situação, ela procurou a delegacia da cidade no último dia 20 e registrou boletim de ocorrência.

Por:Jornal Folha do Progresso em 28/01/2023/07:34:26 com informações do portal Olhar Direto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...