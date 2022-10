“Érica Conceição Demétrio”,comemora 15 anos em alto estilo em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Erica Conceição Demétrio, natural de Vila Rica (MT), moradora de Novo Progresso, completou 15 anos no dia 23 de outubro e comemorou a data com um festão, onde recebeu amigos e familiares em Novo Progresso.

You May Also Like