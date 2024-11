Sefa apreende 10 toneladas de polpa de açaí em Dom Eliseu | PA

Foto: Reprodução | O valor da mercadoria é de R$ 129 mil.

Agentes de fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), lotados na Coordenação de controle de mercadorias em trânsito do Itinga, em Dom Eliseu, nordeste paraense, apreenderam na última segunda-feira (11), dez toneladas de açaí que saíram de Belém, capital do Estado, com destino a cidade de Palmas, no Tocantins. O valor da mercadoria é de R$ 129 mil.

“Após o início de fiscalização os servidores desconfiaram da veracidade das informações contidas nas documentações apresentadas. A equipe procurou a Coordenação Regional da Sefa, em Belém, e pediu uma verificação in loco no local de onde teria partido a mercadoria, quando foi constatado que a empresa não se encontrava no local informado no cadastro junto a Sefa. A documentação foi desconsiderada e lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 21.672,00, que aguarda pagamento”, informou o coordenador da unidade fazendária do Itinga, Gustavo Bozola.

Queijo – Ainda na segunda-feira, 11, em fiscalização realizada na PA-150, no município de Tailândia, foram apreendidas 12 toneladas de queijo avaliadas em R$ 278 mil.

“No momento da pesagem do veículo, foi identificado o excesso de 800 quilos, em relação ao informado na nota fiscal. A equipe então abriu a carga e observou que as marcas dos produtos diferiam das constantes no documento. Dessa forma, os documentos foram desconsiderados, sendo lavrado TAD no valor de R$ 114 mil”, informou o coordenador da unidade, Volnandes Pereira. O imposto e multa foram pagos e a mercadoria liberada.

