Fapespa divulga PIB do Pará em parceria com o IBGE nesta quinta-feira (14)

Foto: Reprodução | O PIB é o indicador de desempenho econômico mais usado, e pode sinalizar a saúde financeira de um país, estado ou cidade.

A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPESPA), em colaboração com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), vai divulgar na próxima quinta-feira, 14, os resultados das Contas Regionais do Brasil para o ano de 2022, que contemplam o Produto Interno Bruto (PIB) Estadual e apresenta uma análise detalhada das principais variações em relação ao ano de 2021. A apresentação dos dados será realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA), às 9h30, na Sala Multiuso.

De forma técnica, o PIB compõe inúmeros indicadores de desenvolvimento e possui perfeita comparabilidade com as demais unidades da Federação e municípios. Na ocasião, além da divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do Pará em parceria com o IBGE, a Fapespa também vai divulgar os próximos produtos que serão lançados nos meses de novembro e dezembro do ano corrente.

É importante pontuar que este ano trouxe modificações no relatório, em razão de atualizações que estão sendo promovidas na base de cálculos do PIB, por isso o IBGE não fará divulgação do PIB pela ótica da renda em 2024, referente ao ano de 2022, influenciando também na divulgação do PIB municipal que não será realizada.

Sistema de Contas Regionais – O Sistema de Contas Regionais, coordenado pelo IBGE, é uma ferramenta que estima o PIB de cada Estado do Brasil permitindo uma análise pela ótica da renda e da produção do Produto Interno Bruto. Desta forma, o sistema é desenvolvido e realizado em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, as Secretarias Estaduais de Governo, por meio de metodologias integradas e alinhadas ao Sistema de Contas Nacionais. No caso do Pará, é realizado pela Fapespa.

“A divulgação do PIB do Pará fornece informações essenciais para decisões econômicas, políticas e sociais, sendo fundamental para promover o crescimento sustentável e melhorar a vida da população. Desta forma, os dados do PIB permitem comparar o desempenho do Pará com outros estados e regiões do Brasil. Isso é importante para avaliar a competitividade do estado e a sua participação na economia nacional”, ressalta Atyliana Dias, diretora de Estatística e de Tecnologia e Gestão da Informação (DETGI) da Fapespa.

PIB – O Produto Interno Bruto (PIB) é o indicador de desempenho econômico mais usado, e pode sinalizar a saúde financeira de um país, estado ou cidade. Além de ser uma análise do crescimento econômico, o PIB ajuda a compreender como está o desempenho econômico e assim servir de base para decisões governamentais e dos agentes econômicos, permitindo o desenvolvimento pleno de planos de melhoria para a economia local.

No lançamento, a Fapespa vai divulgar os resultados para os indicadores de PIB pela ótica da produção, PIB per capita e Valor Adicionado Bruto das principais atividades econômicas em valores correntes, todos compatíveis com o Sistema de Contas Nacionais do IBGE.

A realização do evento e a divulgação de todos esses dados, representa mais um dos esforços da Fundação, em cumprimento à sua função, de produzir, sistematizar, analisar e divulgar dados estatísticos do Pará contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico, para atender a crescente demanda da sociedade por informações que fomentem a tomada de decisão.

“O lançamento do PIB pela Fapespa em parceria com o IBGE é um evento aguardado pela academia, setor empresarial, político e do terceiro setor, pois são dados essenciais para a tomada de decisão sobre novos investimentos, avaliação das ações executadas e planejamento dos rumos em diferentes esferas da sociedade. A Fapespa cumpre mais uma vez a sua missão institucional fornecendo os indicadores necessários ao controle social. Esse ano o momento é particularmente mais relevante devido à proximidade da COP30 quando todos os olhares se voltam para o nosso Estado”, explica o presidente da Fapespa, Marcel Botelho.

Fonte: Agência Pará Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/11/2024/17:36:09

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...