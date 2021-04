Materno-Infantil de Barcarena realiza programação sobre segurança e saúde no trabalho

Palestras sobre medidas de segurança, saúde mental e distribuição de brindes fizeram parte da ação de cuidado aos colaboradores

O Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB) está com uma programação especial voltada aos profissionais de saúde da unidade.

Nos dias 28 e 29 de abril, o hospital gerenciado pela entidade filantrópica Pró-Saúde, por meio por meio da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), desenvolveu ações educacionais com o objetivo de apresentar a importância do autocuidado junto aos colaboradores.

A ação também fez parte de uma alusão ao Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, lembrado nesta quarta-feira, 28. A data tem o intuito de fortalecer, ainda mais, a cultura de segurança e saúde ocupacional e ressaltar a promoção do bem-estar e da qualidade de vida dos colaboradores.

Neste ano, com o tema “Segurança e Saúde no Trabalho – Um valor para o Brasil”, os profissionais da unidade contaram com a palestra do médico de trabalho Francisco Filho, parceiro da unidade, que destacou a importância da prevenção de acidentes para gerar qualidade de vida.

“Os ambientes seguros e saudáveis reduzem a possibilidade de acidentes e adoecimentos no trabalho, preservando a vida e a integridade física. Além disso, geram mais satisfação no trabalho e aumentam a produtividade. Nada melhor do que trabalhar com a certeza de estar em um lugar seguro”, enfatiza o profissional.

Ainda na apresentação foram discutidos temas como adoecimento ocupacional, formas de prevenção para riscos físicos e biológicos e autocuidado.

Com o cenário pandêmico, a equipe também priorizou ressaltar as medidas preventivas na unidade, sobretudo, as que estão alinhadas ao enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Momento de cuidado e lazer

A ação contou ainda com uma palestra sobre saúde mental e escuta qualificada com a psicóloga Daniela Dias. “Essa ação é uma atenção especial aos nossos profissionais, e um espaço para serem ouvidos. Além de ensinar e orientar, também acolhemos nossos profissionais”, explica a especialista da Pró-Saúde e com atuação no HMIB.

Após as apresentações, os profissionais da unidade foram separados em grupos, atendendo todas as medidas de segurança contra o novo coronavírus, para aproveitarem momentos de relaxamento e autocuidado, com meditação, massoterapia, musicoterapia e entrega de brindes.

“Sabemos da importância na divulgação de campanhas e difundir informações sobre a segurança do profissional, pois essa prática faz parte da nossa rotina. Mas esse momento de lazer, atenção, cuidado e reconhecimento também é essencial, pois nos motiva ainda mais, e nos sentimos valorizados”, disse Tereza da Silva, presidente da CIPA no Materno-Infantil.

Com um atendimento 100% gratuito pelo SUS (Sistema Único de Saúde), o Materno-Infantil de Barcarena já realizou mais de 3 mil partos e cerca de 165 mil atendimentos nos seus dois anos de funcionamento entre consultas, internações, exames e cirurgias.

Desde a sua inauguração pelo Governo do Pará, a unidade é gerenciada pela entidade filantrópica Pró-Saúde, uma das maiores instituições na gestão hospitalar do País. O Hospital Materno-Infantil de Barcarena é referência em média e alta complexidade para 11 municípios da região do Baixo Tocantins.