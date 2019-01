Segunda Caminhada e Corrida do Outubro Rosa/Novembro Azul

Com o tema MEXA_SE PELA VIDA, a Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Igreja Adventista do Sétimo dia, organizou a segunda caminhada e corrida do Outubro Rosa e Novembro Azul, em alusão ao combate ao câncer de mamas e ao câncer de próstata.

Foi neste domingo, dia 21, na orla do Lago Municipal.

No evento foi realizado uma feira de saúde com muitas informações e orientações sobre a saúde do homem e sobre a saúde da mulher. Também foram realizados diversos exames – todos gratuitos – como teste de glicemia, tipagem sanguínea, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites, aferição de pressão arterial, entre outras avalições de saúde.

O mês de Outubro foi marcado com ação de intensificação de exames voltados à saúde do homem e da mulher, com coleta de preventivo (PCCU) e a realização de cem (100) exames de mamografias, todos doados pelo comércio Local.

A secretária de saúde, Giliane de Oliveira, agradeceu toda a equipe, os apoiadores, os doadores e ao Prefeito Macarrão pelo apoio a mais essa campanha.

Nós estamos desenvolvendo um trabalho diferenciado do que foi feito no passado e isso só é possível pelo apoio da equipe, dos colaboradores, das pessoas que acreditam em nosso trabalho, que doam, que se esforçam e principalmente pelo prefeito, que sempre nos incentivou e nos cobrou ações que tragam melhores condições de saúde para a população progressense.

Colaboraram com a campanha Outubro Rosa e Novembro Azul o Lions Clube, Banco Sicredi e o Clube de Desbravadores de Novo Progresso.

Curtir isso: Curtir Carregando...