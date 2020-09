Seis ex-prefeitos do Oeste do Pará, já falecidos, constam da lista de inelegíveis do TCE

(Foto:Reprodução) – O Tribunal de Contas do Estado, TCE, divulgou a lista de pessoas ligadas a entidades que, segundo o Tribunal, estão impedidas de concorrer nas próximas eleições – e nas outras que virão – por irregularidades em suas contas públicas.

A lista, um documento com 163 páginas, mostra o nome, a entidade de ligação do inelegível, número do processo e quanto o inelegível deve aos cofres públicos. Consulte AQUI.

Dezenas de nomes ligados ao cenário político do oeste paraense, principalmente da região do Baixo Amazonas, bem como ligadas a entidades locais aparecem no listão do TCE. Até nomes de seis ex-prefeitos já falecidos* constam da relação publicada nesta matéria.

A lista do TCE apresenta nomes de lideranças comunitárias, como é o caso da ativista Sara Pereira, presidente da Federação de Moradores e Associações Comunitárias de Santarém(FAMCOS), ou entidades de trabalhadores, como Edenilson de Jesus Souza dos Santos, presidente da Associação dos Condutores de Carroças de Santarém; Raimundo de Lima Mesquita, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém(STTR); e até do ex-presidente do São Raimundo Esporte Clube, Rosinaldo do Vale.

Assinada pelo secretário-geral do TCE, José Tuffi Salim júnior e pelo conselheiro-presidente do órgão, Odilon Inácio Teixeira, o listão abrange o período de 2002 a 2020. Até que os relacionados paguem o que devem ao erário público ou comprovem sua inocência, não sairão do listão negativo do TCE, ficando impedidos de concorrer a pleitos públicos.

Muitos desses processos que levaram à reprovação das contas estão em grau de recurso e caso sejam aprovadas seus responsáveis terão seus nomes retirados da lista enviada à Justiça Eleitoral.

RAIMUNDO CARLOS FIGUEIREDO BENTES, PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

ARACY DO SOCORRO DA GAMA BENTES, PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM

*MILANEZ AUZIER PINHEIRO, PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO

JARDEL VASCONCELOS CARMO, PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

REGINALDO BRINDEIRO MAIA, PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO

LUIZ IVAN ALVES DE OLIVEIRA, SIND.TRAB.RURAIS ITAITUBA

SERGIO CARLOS DA CONCEICAO VIANA, CASA ESTUDANTE DE ORIXIMINÁ

OTI SILVA SANTOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

*EDILSON DIAS BOTELHO, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

NIVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO, FUNDAÇÃO VALE DO TAPAJÓS

MICHAEL JAMES GRAWE, PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS-MONTE ALEGRE

MARIVALDO PAES DA COSTA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM

VALDEMAR FRANCISCO HUTIM, ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MONTE ALEGRE -ACMAP

ORIVALDO MACIEL, GRUPO ARTISTICO CULT.URUÁ-TAPERA

DAVI PEREIRA DE SOUSA, ASS.MICRO PEQ.EMPRESAS SANTAREM

JONILDO MENDES PINTO, COLONIA PESCADORES Z-53 TERRA SANTA

ANARCINO DA SILVA CORDEIRO, ASS.COMUN.R.QUILOMBO ORIXIMINA

ROBERTO MIZICKO, PAROQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS-MONTE ALEGRE

*JOSE MARIO DE SOUZA, PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS

MADSON DIAS LEITE, ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MONTE ALEGRE PARA-ACMAP

EDUARDO AZEVEDO, PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

FRANCISCO DE ASSIS DAVID, COOP.PROD.AGRO.E IND.TRAB.ORIXIMINA

GERALDO IRINEU PASTANA DE OLIVEIRA, PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

MANOEL NEWTON GATO DE SOUZA, ASS.TEC.AGRI.AGROPECUARIA-ORIXIMINA

EDSON DE ARAUJO ALVES FERREIRA, CENTRO REGIONAL DE SAÚDE-SANTARÉM

JOAO ALFREDO RIBEIRO DE CARVALHO, PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO

*MARIA GORETE DANTAS XAVIER, PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO

JORGE LUIS DOS SANTOS BRAGA, PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

*JOAO ALFREDO RIBEIRO DE CARVALHO, PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO

MARIVALDO PAES DA COSTA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM

GERALDO IRINEU PASTANA DE OLIVEIRA, PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

RAIMUNDO BENEDITO DA SILVA, ASS.EX-BALATEIROS DE ALMERIM

ANDRESA CRISTINA DA VEIGA DE SOUSA, SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE RUROPOLIS

ISAIAS BATISTA FILHO, PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

EDENILSON DE JESUS SOUSA DOS SANTOS, ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE CARROÇA DE SANTARÉM

SARA DA COSTA PEREIRA, FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES E ORGANIZACÕES COMUNITARIÁS DE SANTARÉM – FAMCOS

RAIMUNDO DE LIMA MESQUITA, SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTARÉM

DENILSON BATALHA GUIMARÃES, PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO

RAIMUNDO REIS BARBOSA RIBEIRO, PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ

ROSELITO SOARES DA SILVA´, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA, PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO

GERALDO DA SILVA VIEIRA, CASA DO ESTUDANTE DE ÓBIDOS

MICHEL ANDRADE DOS SANTOS, CASA DO ESTUDANTE DE ÓBIDOS

JORGE ARY DE ALMEIDA FERREIRA, ASSOCIACAO CULTURAL OBIDENSE

RAIMUNDO DE LIMA MESQUITA, SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTARÉM

APARECIDO FLORENTINO DA SILVA, PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS

JOEL ANTONIO PEREIRA COELHO, ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA BOTO COR-DE-ROSA

JOÃO DAMACENO FILGUEIRAS, PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER

VALDECY JOSE DE MATOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO

DENILSON BATALHA GUIMARÃES, PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO

CLEOSTENES FARIAS DO VALE, PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER

IRACY DE ALMEIDA GALLO RITZMANN, PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER

COIMBRA DE MENDONÇA ENGENHARIA LTDA – PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA

JORGE LUIS DOS SANTOS BRAGA, PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

OLINALDO BARBOSA DA SILVA, PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO

ROSINALDO BATISTA DO VALE, SÃO RAIMUNDO ESPORTE CLUBE-SANTARÉM

JOSE EDIVALDO FIGUEIRA DE SOUZA, ASSOCIACAO BENEFICIENTE ESPORTE MONTE ALEGRE

RAIMUNDO REIS BARBOSA RIBEIRO, PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ

Por:Portal OESTADONET

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...