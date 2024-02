VÍDEO: Após 48h, homem que desapareceu em área de mata é localizado e resgatado com vida pela Polícia Militar em Placas

Homem foi resgatado pela Polícia Militar dentro do rio — Foto: Redes Sociais

De acordo com informações da Polícia, o senhor Deusane Sampaio, de 41 anos, estava sem roupas, completamente debilitado e com os nervos atrofiados.

Um homem de 41 anos que estava desaparecido há 48 horas em Placas, oeste do Pará, foi encontrado com vida pela Polícia Militar. Deusane Sampaio foi resgatado dentro do Rio Tutuí na sexta (16). (veja o vídeo do resgate abaixo).

De acordo com informações da Polícia Militar, três homens foram para uma fazenda realizar um serviço braçal, mas em um determinado momento, Deusane saiu de perto dos outros homens e tomou rumo ignorado.

A Polícia Militar iniciou as buscas na área de mata da fazenda e em um determinado ponto os militares conseguiram encontrar um boné da vítima.

Deusane foi localizado dentro do Rio Tutuí do outro lado da margem, completamente debilitado, o qual estava sem roupas, com os nervos atrofiados por conta das cãibras, e com visíveis sinais de hipotemia.

O homem foi transportado em uma espécie de rede improvisada em um esteio e foi levado para o Hospital de Placas, onde recebeu atendimento médico.

Veja vídeo AQUI.

