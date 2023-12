Vídeo- Moradores flagram tatu tentando entrar em Unidade de Saúde

(Foto e Vídeo: Reprodução Confirma Noticia) – Um flagrante inusitado divertiu os moradores em Anapu, no sudoeste do Pará, na noite desta sexta-feira (15). “Ai galera, no bairro São Luiz, olha quem é que veio consultar.”, disse a pessoa que filmava a cena.

“Esse é um tatu-galinha, do gênero Dasypus. É uma espécie relativamente comum, fora de risco de extinção, e infelizmente muito apreciada por caçadores aqui na nossa região.”, destacou o biólogo Felipe Bittioli, da Universidade Federal do Pará. Segundo ele, tatus são onívoros e comem de tudo, plantas, raízes, frutos, minhocas, ovos e animais mortos (carniça), e o lixo descartado incorretamente pela população pode atrair esses animais para as cidades.

O registro foi feito em Anapu, por volta das 21h. Nas imagens é possível ver um tatu adulto caminhando em direção à porta da unidade de saúde. Ao perceber a cena, o morador não perdeu tempo e registrou tudo.

“Te liga, olha o Fórum. Oh, no bairro São Luiz, olha quem veio consultar. Ai ohh, fazer uma consulta, tá doente, com verme.”, brinca o morador.

O bairro onde o registro aconteceu fica próximo a uma área de mata, de onde o animal pode ter vindo. Adulto, ele ainda passeou pelo pátio da UBS e depois foi embora, sem ser incomodado.

O flagrante, no entanto, talvez não seja uma coincidência. Consultado pelo site, Felipe Bittioli explica que nesta sexta-feira um fenômeno lunar pode ter atraído o bichinho. “O que pode ter ajudado ainda mais nesse registro é que ontem foi lua nova-crescente, e nas luas “escuras” os tatus ficam mais ativos, pois os predadores naturais deles, como as onças-pintadas e sussuaranas, tem mais dificuldade de localizar a presa!”.

Clique AQUI e assista no Youtube

O tatu flagrado passeando em Anapu chega a medir 60 cm e pode pesar até 5 kg. Ninguém conseguiu se aproximar do bichinho, que do mesmo jeito que apareceu lá no bairro, sem ninguém notar, ele também sumiu.

Assista ao vídeo

Moradores flagram tatu tendendo entrar na Unidade de Saúde em Anapu -Um flagrante inusitado – "Ai galera, no bairro São Luiz, olha quem é que veio consultar.", disse a pessoa que filmava a cena.Leia e assista mais>https://t.co/GjRHNuOEg4 pic.twitter.com/Y0kcf7Fx1J — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) December 18, 2023

Fonte: Confirma a Noticia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/12/2023/11:04:08

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...