Sem golpe: Equatorial alerta sobre novo formato da conta

(Foto:Reprodução) – As mudanças no formato da fatura se tornaram motivo de compartilhamento de fake news, afirmando que o documento se tratava de uma tentativa de golpe

O PIX se tornou uma das principais formas de pagamento utilizadas pelo mercado atualmente. Criado pelo Branco do Brasil, o sistema passou a operar em novembro de 2020. Sem dúvidas, a possibilidade de fazer e receber pagamentos instantaneamente tem atraído cada vez mais usuários e empresas, que vêm se adaptando ao serviço.

A Equatorial Energia Pará fez uma adequação nas faturas de energia que chegam às casas dos clientes. Agora, o documento está com um formato um pouco mais extenso na vertical e apresenta um QR Code. As mudanças causaram estranheza para o público, já que estavam acostumados com o formato da conta convencional.

Muita gente passou a compartilhar informações falsas, alegando que o novo documento distribuído pela concessionária de energia elétrica se tratava de uma tentativa de golpe.

A inclusão do QR Code na fatura foi necessária para que a empresa colocasse em prática seu novo serviço, o pagamento via PIX, uma nova modalidade que oferece mais praticidade, conforto e comodidade aos clientes. Essas mudanças começaram a ser percebidas pelos clientes nesta semana em todo o estado.

PIX

A partir desta semana, os consumidores da Equatorial já podem usar o PIX Equatorial para pagar suas contas sem sair de casa, a qualquer hora do dia, nos sete dias da semana, inclusive feriados.

O pagamento pode ser feito através de um QR Code disposto na frente da conta de energia – tanto na conta impressa, como na fatura por e-mail. O consumidor precisará entrar no aplicativo do banco onde tem a chave PIX cadastrada, apontar a câmera do celular para o QR Code e realizar a transação, que será compensada em alguns minutos.

A agilidade da compensação é uma das vantagens do PIX. Clientes na iminência de sofrer uma suspensão no fornecimento por falta de pagamento, por exemplo, poderão regularizar a sua situação em poucos minutos. Além do QR Code para o pagamento com o PIX Equatorial, as faturas continuarão disponibilizando o código de barras e a linha digitável, oferecendo ao todo, três opções para que o cliente possa pagar a conta.

Com informações da Equatorial

