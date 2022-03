Crueldade: Menores amarram, estupram e matam criança em Marabá

(Foto:Reprodução) – Uma criança, 5 anos, foi vítima de um crime brutal, na tarde de quarta-feira (16), na Vila Capistrano de Abreu, na Região do Rio Preto, na zona rural de Marabá, no sudeste do Pará. O garoto foi amarrado, estuprado e morto nas margens de uma represa por três menores de idade.

O corpo da criança foi encontrado, boiando, na manhã de quinta-feira (17), por uma tia. Segundo informações locais, os suspeitos foram identificados e confessaram o crime. De acordo com primeiros relatos, o trio amarrou o menino com um fio elétrico, espancou e estuprou o garoto até a pequena vítima perder os sentidos. (As informações são do Debate Carajás).

No final da sessão de barbárie, eles jogaram a pequena vítima desmaiada e amarrada na represa e fugiram do local do crime. O desaparecimento da criança movimentou a comunidade e os moradores chegaram aos três menores em conflito com a lei. Os nomes e a foto dos suspeitos não foram divulgados por força do Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca).

Os menores delinquentes foram apreendidos e conduzidos para o posto policial. Segundo as primeiras informações, houve tentativa de invasão do local pela população para fazer justiça com as próprias mãos. O Destacamento da Polícia Militar conduziu os três menores em conflito com a lei, acompanhados dos pais, para Marabá, onde passarão a ser acompanhados pelo Conselho Tutelar.

Jornal Folha do Progresso em 17/03/2022/16:34:46

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...