Polícia Civil busca ligações entre assassinatos no Pará

Marinalva e Maria Isabel foram assassinadas na cidade de Tailândia |Foto: Reprodução

“Loura” e Marinalva foram mortas a facadas no último final de semana

A Polícia Civil investiga as mortes de duas vizinhas, ocorridas no último fim de semana, no município de Tailândia, nordeste do Pará. Os inquéritos foram abertos separadamente, mas buscam cruzar informações para encontrar ligações entre os crimes. (Com informações do Portal Tailândia).

O que chama atenção da polícia é que Maria Isabel de Oliveira Barros e Marinalva Barbosa, além de serem vizinhas foram mortas com golpes de faca em um curto intervalo de tempo.

Maria Isabel, a “Loura”, foi morta na sexta-feira (20), enquanto o corpo de Marinalva foi encontrado na noite de domingo (22). A motivação das mortes ainda é um mistério para a polícia, embora algumas testemunhas já tenham sido ouvidas.

A condução dos casos é feita pelo delegado Márcio Nogueira, delegado titular da delegacia de Tailândia, onde os casos foram registrados como homicídios, descartando a possibilidade de feminicídio e suicídio.

“Loura” e Marinalva eram moradoras da rua Maçaranduba, no bairro Vila Macarrão, bairro periférico de Tailândia. Marinalva morava sozinha na casa onde seu corpo foi encontrado, já Maria era casada.

A polícia deve investigar se há ligação entre os crimes e se os autores são os mesmos e quais seriam as motivações.

Jornal Folha do Progresso em 25/05/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...