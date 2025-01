SEMA intensifica combate à pesca ilegal na piracema no Rio Jamanxim, em Novo Progresso | PA

Foto: Reprodução | Neste domingo, 19 de janeiro de 2025, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA) realizou uma operação de fiscalização no Rio Jamanxim, em Novo Progresso, com o objetivo de garantir o cumprimento das regras da Piracema 2024/2025.

A equipe de fiscais ambientais percorreu o trecho do rio com início na Praia da Liberdade, avançando nos sentidos norte e sul, para coibir práticas de pesca predatória. Durante a ação, foram apreendidos diversos materiais ilegais, incluindo malhadeiras e espinhéis.

A Piracema, período de reprodução natural dos peixes, está em vigor desde o dia 15 de novembro de 2024 e segue até 15 de março de 2025. Durante esse intervalo, a pesca nos rios do município está restrita para assegurar a preservação das espécies e o equilíbrio ambiental.

“As ações de fiscalização têm como objetivo proteger o ciclo reprodutivo dos peixes, que é fundamental para a sustentabilidade dos nossos rios e para a manutenção da biodiversidade aquática,” destacou um dos representantes da SEMA.

A Secretaria reforça que, durante o período de defesa, a pesca amadora e profissional é permitida apenas em modalidades específicas, obedecendo às normas e limites estabelecidos. O uso de materiais proibidos, como os apreendidos durante a operação, configura crime ambiental e pode resultar em multas e outras penalidades.

A população é incentivada a colaborar com as autoridades, denunciando práticas ilegais e contribuindo para a proteção dos recursos naturais. A SEMA disponibiliza canais de denúncia para facilitar o trabalho das equipes e assegurar o cumprimento das leis ambientais.

Para mais informações sobre as regras da Piracema 2024/2025 e as próximas operações de fiscalização, os interessados podem entrar em contato diretamente com a SEMA de Novo Progresso.

Fonte: Equatorial e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/01/2025/07:35:24

