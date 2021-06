Tarifa de água em Novo Progresso terá aumento de 32,2%, em julho de 2021

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Para mais informações, a Águas de Novo Progresso destaca que mantém à disposição o atendimento 24h por meio do telefone 0800 647 6060 para ligações de telefones fixos celulares ou via WhatsApp (66) 9 9724-2963.

Quanto ao reajuste anual das faturas será de 32,2%, nos termos dos indicies contratuais, aprovado pela Prefeitura Municipal e, entrará em vigor no dia 14.07.2021. Águas de Novo Progresso reafirma sua atenção às normas legais e Contrato de Concessão, informando que o reajuste ocorre precedido da publicidade determinada pelo artigo 39, da Lei Federal nº 11.445/2007, informando os usuários, em fatura, com antecedência de 30 dias.

A Águas de Novo Progresso ressalta que todas as tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água praticadas pela concessionária obedecem às regras previstas no Contrato de Concessão, estabelecido pelo Município, e leis que estabelecem diretrizes nacionais para o saneamento básico (Lei 8.987/1995 e Lei 11.445/2007, entre outras aplicáveis).

Os moradores do município de Novo Progresso, terão que se preparar com o bolso a partir de 14 de julho, a tarifa dos serviços de água e esgoto será reajustada em 32,2%.

You May Also Like