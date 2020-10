SEMAS da inicio a quinta fase da Operação Amazônia Viva em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O trabalho de fiscalização policial é uma das ações da quinta fase da Operação Amazônia Viva, na qual órgãos da segurança pública estadual atuam de forma integrada para coibir crimes ambientais. A operação é coordenada pela Semas, que faz o levantamento dos pontos alvos, com base em monitoramento via satélite.

A quinta fase da Operação Amazônia Viva começou no dia 22 de outubro e, nesta edição, o trabalho da Força Estadual de Combate ao Desmatamento está concentrado nos municípios de Senador José Porfírio, Moju, Tailândia, Pacajá, Novo Progresso e S. Félix do Xingu.

