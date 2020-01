Semdec abre inscrições para mais de 100 vagas em cursos gratuitos em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os interessados devem comparecer das 8h às 14h, no prédio da Semdec localizado na Avenida Rui Barbosa, nº 1206, Centro. Os cursos ocorrerão nos períodos da manhã e tarde e iniciarão no dia 27 de janeiro.

A Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Tecnologia (Semdec) através do Telecentro de Informação e Negócios (TIN) abrirá inscrições para 102 vagas de cursos gratuitos nesta sexta-feira (24), em Santarém, no oeste do Pará.

