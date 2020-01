Semma nega retirada de redário da Praia Jacundá em Alter do Chão e se diz vítima de ‘Fake News’

(Foto:Divulgação) – Perfil oficial do redário informou que agentes retiraram parte da estrutura sem consentimento dos responsáveis pelo espaço. Ação causou revolta a usuários do local.

A informação de que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) teria retirado o redário da Praia Jacundá em Alter do Chão é fake news, de acordo com o órgão ambiental que se manifestou por meio de uma nota à imprensa.

Informação publicada na página do redário causou revolta — Foto: Reprodução

A notícia de que parte da estrutura utilizada pelo redário havia sido retirada da praia foi divulgada no perfil oficial do espaço e causou muita revolta e indignação entre os usuários que frequentam o local. Muitas manifestações foram publicadas nas redes sociais.

A Semma, por sua vez, confirmou que agentes estiveram no local na terça-feira (21) em reunião com comunitários da localidade, atendendo pedido da presidência da Associação de Moradores do Jacundá e acolhendo demandas da comunidade, como a destinação incorreta de resíduos.

Ainda de acordo com o órgão, um ancinho e uma draga que estavam colocados na praia de forma inadequada, foram guardados pelos agentes e devem ser entregues aos proprietários.

Mas, de acordo com um dos responsáveis pelo redário, João Paulo Ferreira, os fiscais retiraram a estrutura do redário sem qualquer explicação. João Paulo disse ainda que a atividade exercida não é ilegal e tinha respaldo dos órgãos competentes, inclusive a própria Semma.

“Houve uma denúncia por parte da Associação do Jacundá por causa de um bueiro na entrada do lago e por intermédio do representante da vila, que é o administrador de Alter do Chão, eles foram até o redário e vasculharam todo o local e tiraram toda a parte de decoração, tiraram os paus da estrutura, sem nenhum documento para essa ação e ainda apreenderam todo o material sem o nosso consentimento”, contou João Paulo.



Estrutura utilizada para fotos no redário — Foto: Divulgação

A estrutura mencionada por João Paulo, é um armação rústica feita com paus e coberta com tecidos decorativos. No chão são colocadas esteiras e almofadas para os visitantes tirarem fotos no local.

João Paulo disse ainda que o material apreendido – draga e ancinho – realmente estavam no local porque os responsáveis pelo redário iriam fazer a manutenção dos paus para dar mais segurança aos frequentadores. João confirmou que havia lixo no local, mas o lixo produzido especificamente pelas atividades do redário estava em sacos plásticos preparados para serem levados para a vila, onde ocorre a coleta regularmente.



Redário também serve de cenário para fotos — Foto: Divulgação

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

