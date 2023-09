Seminário em Altamira revela oportunidades de crescimento no turismo de natureza

Programação busca caminhos para transformar o setor turístico em Altamira.

Na próxima terça e quarta-feira (12 e 13), de 8h às 18h, Altamira recebe o I Seminário de Turismo de Natureza, realizado no Centro de Eventos Vilmar Soares, que contará com a presença de grandes nomes do setor do turismo no país. O evento, aberto ao público, é promovido pela Prefeitura de Altamira, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), e pretende construir um diálogo com setor turístico, a mídia e toda a sociedade sobre o desenvolvimento sustentável e turismo de natureza nas regiões do Xingu e Transamazônica.

Durante os 2 dias de evento serão apresentados temas como a implantação do ecoturismo e turismo de aventura, uso sustentável de atrativos naturais, empreendedorismo e captação de recursos para aplicação de políticas públicas voltadas ao turismo de Altamira. O evento terá a presença de representantes dos governos Federal, Estadual e Municipal, além de instituições e profissionais referência no setor do turismo que discutirão temas relevantes para o desenvolvimento do setor no município de Altamira. O I Seminário de Turismo de Natureza tem o apoio da Norte Energia, Azul Linhas Áreas e Sebrae.

Entre os participantes está a coordenadora geral de áreas estratégicas para desenvolvimento turístico no Ministério do Turismo, Ana Carla Moura, que vai apresentar aos participantes a importância da política pública de turismo e como realizar o processo de captação de recursos. “Conto com a presença de todos para que possamos contribuir com todo o trabalho que vem sendo desenvolvido na região e que eu sei que é de grande excelência para o estado do Pará”, declarou.

Para a secretária de turismo de Altamira, Eliana Couto, o I Seminário de Turismo de Natureza é uma oportunidade de impulsionar o turismo e a economia local, aliado com a conservação da natureza. “O foco do seminário é discutir os alicerces do desenvolvimento sustentável, tendo como pilar o turismo de natureza nas encantadoras regiões do Xingu e Transamazônica. Teremos uma troca de experiências práticas e uma excelente oportunidade de networking com profissionais e entusiastas do turismo, construindo um futuro onde a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico andem de mãos dadas”, comentou.

Serviço

I Seminário de Turismo de Natureza

Data: 12/09 e 13/09 (terça e quarta-feira);

Horário: 8h às 18h;

Local: Centro de Eventos Vilmar Soares;

Endereço: Avenida Jader Barbalho (antiga Perimetral), Bairro Sudam II – Próximo ao Terminal Rodoviário de Altamira;

Entrada Gratuita.

