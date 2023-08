Bebê de 1 ano e 5 meses e mais dois tripulantes de embarcação desaparecem após naufrágio no rio Purus

Os destroços da embarcação — Foto: Divulgação

A mãe do bebê e mais outro tripulante conseguiram pular da embarcação e se salvaram.

Uma embarcação com 5 pessoas, sendo o comandante, 2 tripulantes, uma mulher e uma criança de apenas 1 ano e 5 meses, naufragou após a ser atingida por uma balsa. O acidente foi registrado na madrugada desta quinta-feira (24), na comunidade São Sebastião, rio Purus, município de Prainha, oeste do Pará. Duas pessoas conseguiram se salvar.

Dois tripulantes e a criança continuam desaparecidos. O Corpo de Bombeiros de Santarém (4º GBM) foram acionados e estão a caminho do local do acidente para realizar as buscas.

De acordo com informações de moradores, o nome da embarcação que foi a pique seria “Fruto do Trabalho”.

A Defesa Civil do município de Prainha, informou que uma balsa teria batido na parte traseira da embarcação, fazendo ela ir a pique.

O comandante da balsa envolvida no acidente, não parou para socorrer as vítimas, mas foi localizada. O caso foi registrado na Capitania Fluvial de Santarém.

Os destroços da embarcação atingida foram encontrados às margens do rio Purus, na comunidade São Joaquim.

Nomes dos sobreviventes

Rai Cardoso Batista

Karina Santos Batista

Nome dos desaparecidos

Anderson Nunes de Araújo, 26 anos

Gael Santos de Araújo (criança), 1 ano e 5 meses

Eliézio

