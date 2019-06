Senac abre processo seletivo para 5 municípios paraenses; confira!

As inscrições seguem até o dia 16 de junho e devem ser realizadas exclusivamente pelo site na seção “Trabalhe Conosco” (Foto: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para os processos seletivos destinados a contratação de empregados para as unidades em Belém, Ananindeua, Castanhal, Marabá e Parauapebas do Serviço Nacional de Aprendizagem Profissional – Departamento Regional Pará (Senac Pará).

A maioria das vagas são para o cargo de Instrutor e há uma seleção para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. As inscrições seguem até o dia 16 de junho de 2019, exclusivamente pelo site (www.pa.senac.br) na seção “Trabalhe Conosco”. Informações mais detalhadas também estão no site.

A contratação ocorrerá nos termos Legislação Trabalhista (CLT).

Para se candidatar às vagas é necessário ler atentamente os Comunicados de Abertura que informam as remunerações, especificações de cada cargo e regem os processos seletivos. O candidato deve preencher atentamente o modelo de currículo, bem como a ficha de inscrição online.

ETAPAS – Todas as seleções são compostas por etapas, dentre elas Análise Curricular, Prova de Conhecimentos e Avaliação Individual. As pessoas com deficiência participarão dos Processos Seletivos em igualdade de condições com os demais candidatos.

BELÉM

Na capital paraense, serão selecionados: Instrutor-Cabeleireiro, Instrutor – Costura e Modelagem, Instrutor – Jogos Digitais, Instrutor Finanças, Instrutor – Marketing e Vendas e Instrutor Logística. Todos requerem Ensino Superior completo e experiência mínima de 06 (seis) meses comprovada. Dependendo da área, será exigida a pós-graduação Lato Sensu (especialização), MBA ou formação específica; registro no Conselho Regional de Classe Profissional, além de disponibilidade para viagens e outros pré-requisitos.

ANANINDEUA

As seleções são para Instrutor – Cabeleireiro e Instrutor – Logística, exigindo também Ensino Superior completo, experiência comprovada de seis meses na área e formação ou especialização específicas, domínio técnico e disponibilidade para viagens.

CASTANHAL – Para Castanhal a oferta é no cargo de Instrutor – Logística, seguindo os mesmos pré-requisitos previamente citados.

SUDESTE PARAENSE

Nas unidades Senac no sudeste paraense as seleções em Marabá são para Instrutor (Administração), exigindo Ensino Superior completo; Instrutor (Cabeleireiro), com Ensino Médio completo e formação na área; e Auxiliar de Serviços Gerais, que deve ter Ensino Fundamental completo, preferencialmente experiência na função; além de outros atributos especificados no site.

Já em Parauapebas a seleção é para Instrutor – Cabeleireiro, solicitando Ensino Médio completo e formação.

Eventuais dúvidas deverão ser encaminhadas para atendimento@pa.senac.br. Outros contatos também podem ser feitos exclusivamente pela Central de Atendimentos 0800 701 4492.

(Com informações do Senac)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...