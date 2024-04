Parauapebas enfrenta crise com novas demissões e incertezas econômicas na CFEM

(Foto: Reprodução)- A cidade de Parauapebas está mergulhada em uma crise abrangente, com demissões em massa e incertezas econômicas que afetam diretamente os moradores.

Nesta terça-feira(6), o Ministério Público marcou presença novamente em algumas secretarias da cidade como parte de uma fiscalização relacionada às recentes demissões de servidores contratados, cumprindo a decisão do Juiz Lauro Fontes Júnior.

De acordo com informações, novas demissões serão realizadas hoje(6), atingindo os servidores que foram contratados até novembro de 2022. A previsão é de que, até o dia 15 deste mês, ocorram demissões em grande escala nos setores da educação, saúde e outras secretarias, o que deixará diversos setores sem servidores contratados.

Além disso, a crise política e econômica em Parauapebas se agrava com os rumores de que a mineradora Vale poderá reduzir ainda mais, ou até mesmo suspender, o pagamento da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem) no próximo mês.

Conforme noticiamos anteriormente em nosso portal, essa realidade traz consigo consequências negativas, como o aumento das dívidas, o enfraquecimento da economia local e a dificuldade da prefeitura em arcar com todas as rescisões contratuais, considerando que muitos servidores ainda não receberam as rescisões referentes ao mês de dezembro.

Com a necessidade urgente de reposição de pessoal, é crucial que a prefeitura de Parauapebas agilize o processo de convocação dos servidores concursados para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços públicos.

A incerteza em relação ao preenchimento dessas posições afeta não apenas os servidores, mas também o funcionamento adequado dos setores afetados, aumentando a sobrecarga de trabalho e comprometendo a qualidade dos serviços prestados à população.

A população de Parauapebas enfrenta um cenário desafiador, com demissões em larga escala e incertezas econômicas que impactam diretamente suas vidas.

Fonte: Portal Parauapebas Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/04/2024/15:08:50

