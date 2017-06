Licenciamento ambiental da Usina de Tucuruí é tema de debate em oficinas no interior do Pará

Evento é realizado a partir da próxima terça-feira, 20. Resultado da discussão deve subsidiar revisão do licenciamento ambiental que está sendo feita pela Semas.

O debate sobre a revisão do licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica (UHE) de Tucuruí, localizada às margens do rio Tocantins, será tema de oficinas colaborativas promovidas pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Florestal e Biodiversidade (Ideflor-bio) do Pará a partir da próxima terça-feira (20) em municípios do interior do Pará.

As oficinas, abertas ao público, serão realizadas no dia 20 em Cametá, no dia 22 em Igarapé-Miri e no próximo dia 27 em Abaetetuba. A proposta é englobar outros municípios da jusante, entre eles, Limoeiro do Ajuru, Baião, Mocajuba, Barcarena, Oeiras e Moju.

A Usina Hidrelétrica de Tucuruí, de responsabilidade da empresa Eletronorte, foi inaugurada em 1984. O empreendimento, localizado a cerca de 300 km de Belém, alterou não apenas a configuração geográfica, mas a base econômica e a vida da população local. A usina 100% brasileira é responsável pelo abastecimento de energia no Pará, Maranhão e Tocantins.

Segundo a Semas, os trabalhos vão ampliar o diálogo, explicar sobre o licenciamento e discutir os impactos causados às comunidades que vivem no entorno do empreendimento. O resultado da discussão servirá para subsidiar a revisão do licenciamento ambiental que está sendo feita pela Secretaria, para análise de concessão de renovação da Licença de Operação (LO).

Além da população, representantes dos Ministérios Público Federal (MPF) e Estadual (MPPA), prefeituras, secretarias municipais, lideranças da sociedade civil organizada e comunidades foram convidadas para participar do debate.

Serviço:

Polo Cametá

Municípios Participantes: Limoeiro do Ajuru, Cametá e Baião.

Local: Abertura – Auditório do Senai, na Travessa Benjamin Constant, 438

Oficinas – Cefope (antigo Seixas), na Rua Gentil Bittencourt, 02, bairro Centro, Cametá- PA

Dia: 20/06/17, de 8h às 16h

Polo Igarapé-Miri

Municípios Participantes: Igarapé-Miri e Mocajuba

Local: Polo Universitário, na Rua Simplício de Moraes

Dia: 22/06/17, de 8h às 16h

Polo Abaetetuba

Municípios Participantes: Abaetetuba, Barcarena, Oeiras do Pará e Moju

Local: Associação Comercial de Abaetetuba, na Dom Pedro II, 525, Centro

Dia: 27/06/17, de 8h às 16h

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

