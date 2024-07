Senador Marcos Do Val diz que tem provas de que Alexandre de Moraes fraudou eleições por Lula

(Foto: Reprodução)- Senador se manifestou por meio das redes sociais.

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) disse que tem provas de que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes “manipulou as eleições”. Ele se manifestou por meio das redes sociais.

Do Val falou em “documentos que provam claramente” que o magistrado “manipulou as eleições passadas a fim de facilitar pro Lula e dificultar para o Bolsonaro e todos os influentes de direita”.

– BOMBA NO BRASIL! O ministro Alexandre de Moraes MANIPULOU as eleições!*Já está em nossas mãos aqui nos EUA os documentos que provam claramente que o *ministro Alexandre de Moraes MANIPULOU as eleições passada* para facilitar pro Lula e dificultar para o Bolsonaro e todos os influentes de direita – escreveu.

Segundo ele, 500 páginas incriminam o ministro

– Estes documentos com 500 páginas incriminam não só ele, mas também envolvem a prisão de americanos, que podem pegar prisão perpétua e até pena de morte, isso devido que mesmo sabendo que estavam cometendo crimes, acataram a ordem do Ministro Alexandre! Com todos os documentos que tínhamos desde o dia 8 de janeiro, comprovando várias violações dos Direitos humanos, Abusos de autoridades, censura prévia Tortura, este que está em nossas mãos deixa muito claro: *ele fraudou as eleições*. Ele enviou várias mensagens, os funcionários disseram que era ilegal, que não podiam cometer um crime, e ele exigiu que fosse feito, senão aplicaria uma multa de R$ 100 mil por hora. Estamos decidindo se vamos tornar este documento público agora ou após terem saídos a sentença. Uma notícia bombástica – concluiu.

