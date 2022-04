Sepultura com Covid-19 é violada para macumba no cemitério de Novo Progresso;Identificado e devolvido crânio retirado para macumba

Identificado e devolvido crânio retirado de sepultura; outra de covid-19 é violada para macumba no cemitério de Novo Progresso. (Fotos: Jornal Folha do Progresso via WhatsApp)



Um túmulo foi arrombado e vândalos levaram um crânio no Cemitério Municipal localizado as margens da rodovia BR 163 em Novo Progresso, durante a madrugada do último quinta-feira,14 de abril de 2022. O material, acondicionado a um pano preto com uma mela vermelha, estava abandonado na serra que dá aceso ao Bairro Industrial em Novo Progresso, foi recolhido pela polícia.

Identificado Crânio

‘Quanto ao crânio, foi identificado sendo retirado da sepultura do Finado Luiz Brandão conhecido popularmente em vida como Luizão, que morreu vítima de acidente com moto na vicinal marajoara em junho de 2019. Luizão era morador do Bairro Industrial.

O cemitério é aberto (sem murro) e não é vigiado durante o dia e a noite não há segurança.

Segundo populares, do local já foi levado placas de bronze, outras sepulturas foram arrombadas para o furto de objetos até mármore e, algumas pessoas inclusive já dormiram no cemitério.

Descaso com o cemitério

De acordo com moradores que usaram das redes sociais para reclamaram do descaso com o cemitério, quem visita o local se depara com a sujeira e abandono. Túmulos quebrados, sujeira e falta de manutenção das vias. O pior, segundo um funcionário da prefeitura, é que roubam restos mortais para rituais de magia negra, “não tem como controlar”. Pessoas já foram flagradas dormindo em cima de sepulturas!

Segurança

O cemitério que tem um memorial histórico, onde pioneiros estão sepultados, não tem iluminação pública é aberto (sem murro) e não é vigiado durante o dia e a noite não há segurança.

Capitão Alves PM

O Capitão Alves comandante da polícia Militar de Novo Progresso, divulgou áudio em rede social na noite desta sexta-feira, 15 de abril de 2022, argumentando que o serviço de inteligência da PM esta apurando o caso, que acreditam em poucos dias dará uma resposta a sociedade prendendo os meliantes que fizeram este vandalismo. “Quem for cometer este tipo de delito vai responder pelo crime de violação de sepultura e dano ao patrimônio público”.

Outra Sepultura

Nesta sexta-feira, 15 de abril de 2022, uma das sepulturas, localizada na ala de Covid-19 foi alvo de vandalismo em outra oportunidade. A sepultura foi arrombada é possível que os vândalos observaram o isolamento de plástico no caixão e não retiraram pertences, deixaram uma garrafa de cerveja sobre o tumulo e acenderam uma vela vermelha no local. Um popular avisou a polícia e divulgou nas redes sociais; “Acabei de vir do cemitério, encontrei mais um túmulo aberto”. Já avisei a polícia, mas nada fez. Teria que achar à família para avisar. Não dá para identificar quem é, tem somente o sobrenome Barbosa.

Moradores estão indignados com tamanho vandalismo, e cobram das autoridades uma solução para dar mais segurança ao cemitério aguardam uma resposta da polícia, que ainda não descobriu os responsáveis pelo ritual.

