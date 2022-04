Mulher é presa pela Policia Militar pelo crime de tráfico de drogas no garimpo Patrocínio

(Foto:Reprodução) – Uma equipe da polícia militar da comunidade do garimpo Patrocínio no município de Itaituba, recebeu informações por volta das 22:00 da noite desta quinta-feira (14) os policiais foram informados via denúncia anônima, que havia uma mulher de pré nome Viviane comercializando entorpecentes.

Informações que a mesma estaria comercializando entorpecentes as proximidades dos bares da comunidade, a guarnição logo de prontidão foi até o local da ocorrência e com as características da acusada a PM conseguiu localizar a suspeita, no momento da abordagem policial foi observado que a mulher estava de posse de uma garrafa de água mineral com material entorpecente aparentemente ser “Crack”. Totalizando 28 papelotes pesando 15g e 1 papelote de material de Maconha pesando 9 gramas, também foi encontrado um valor de 250,00 reais em dinheiro.

A acusada foi presa e todo material ilícito foi aprendido pela guarnição da PM e posteriormente a mulher, apresentada na delegacia de polícia Civil de Itaituba-Pará. (A informação é da Tv online Itaituba)

Jornal Folha do Progresso em 16/04/2022/07:37:57

