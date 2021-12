Zé Neto: cantor sertanejo preocupa fãs ao revelar luta contra doença pulmonar

Sertanejo, que faz dupla com Cristiano, revelou o problema em um vídeo publicado nas redes sociais

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano Foto: Reprodução/Instagram

Um vídeo do cantor Zé Neto publicado nas redes sociais na última segunda-feira (20) tem preocupado os fãs. Nele, o sertanejo, que faz dupla com Cristiano, aparece agradecendo o empenho dos profissionais da equipe e fala sobre um problema pulmonar que vem enfrentando.

“Obrigado, do fundo do meu coração. Nesse projeto, eu falei com Cristiano, a gente apostou muito, a gente tava meio com medo. Todo mundo sabe, não é segredo pra ninguém, eu estou com um problema no pulmão”, diz o cantor nas

Na sequência, Zé Neto confirma que está cuidando da doença. “Tô tentando, tô tentando, achei que eu nem ia conseguir. Mas Deus é tão maravilhoso que, mais uma vez, eu acho que a gente saiu daqui com a bala deste projeto”, finalizou.

Há rumores que o problema de saúde foi causado devido ao uso de cigarro eletrônico, o famoso vape.

Recentemente, o artista também foi visto usando bombinhas respiratórias para quem tem problema de asma.

