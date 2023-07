Serviço de Capelania garante apoio espiritual a pacientes no Hospital de Castelo de Sonhos

Representantes de várias religiões participaram da apresentação do serviço e aprovaram a iniciativa da unidade, que integra a rede estadual pública de saúde

Para ajudar pacientes no período de internação, o Hospital Público Geral Castelo de Sonhos João Trevisan Sobrinho (HGPCS), no município de Altamira, Região de Integração Xingu, oferece o serviço de capelania desde esta quarta-feira (12).

O serviço foi apresentado pela Comissão de Humanização da unidade, com a presença de 20 representantes de denominações religiosas. Todos participaram de treinamento sobre normas, rotinas, tipo de abordagem ao paciente e conduta diante do acolhimento espiritual.Representantes de várias religiões aprovaram a iniciativa da direção do Hospital de Castelo de Sonhos Representantes de várias religiões aprovaram a iniciativa da direção do Hospital de Castelo de Sonhos Foto: Divulgação

“O objetivo deste projeto é promover o acolhimento espiritual ao paciente e acompanhante de forma digna, clara e humanizada. A Capelania é uma prestação de serviço religioso ministrado aos enfermos em hospitais de rede pública ou privada, garantido por leis federal e estaduais, como previsto na Constituição de 1988”, informou a presidente da Comissão de Humanização do Hospital, Thaynar Veras.

O bispo Rodrigo Alves de Oliveira, da Igreja Pentecostal Sonhos de Deus, elogiou a iniciativa e enfatizou a importância do suporte espiritual para quem está internado. “Parabenizo toda a direção do Hospital e membros da Comissão. É algo que estava precisando, e creio que vai trazer ótimos resultados. Gostei muito da forma como foi organizado. É um grande avanço para o reino e uma oportunidade de todas as denominações ajudarem os pacientes da melhor forma”, disse p religioso.



Para o diretor-geral do Hospital Castelo de Sonhos, Diego Carlis dos Santos, o cuidado com a saúde dos pacientes também inclui a assistência espiritual. “Sabemos que esse tipo de ação traz impactos positivos para os usuários. Ter alguém para compartilhar medos e anseios é essencial para tornar a estadia hospitalar mais agradável. Agora, os nossos pacientes terão esse suporte semanalmente, a partir da próxima semana”, adiantou o gestor.

Praticidade – Em funcionamento desde julho de 2020, o Hospital Público Geral de Castelo de Sonhos João Trevisan Sobrinho tem tornado mais prática a vida dos moradores do distrito e de localidades próximas, como Cachoeira da Serra e Vila Isol, que precisavam se deslocar por até 1.100 quilômetros para chegar à sede municipal de Altamira em busca de atendimento.

Com perfil de baixa complexidade e restrito a internações de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) referenciados pela Atenção Básica dos municípios. O Hospital também facilita o acesso à saúde para a população que vive à margem das rodovias BR-230 (Transamazônica) e BR-163 (Santarém-Cuiabá).

O Hospital Geral de Castelo de Sonhos, que integra a rede de saúde do governo do Estado, é administrado pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade oferece atendimento de Emergência e Ambulatorial, de forma referenciada, a pacientes encaminhados por meio da Regulação Estadual, Samu, Corpo de Bombeiros Militar e polícias Militar e Rodoviária.

Fonte: Ascom/Hospital de Castelo de Sonhos/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/07/2023/05:25:27

