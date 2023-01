Servidor público é executado com mais de 10 tiros no Pará camera Allyson tinha 29 anos e era natural de Vitória do Xingu. – (Foto: | Arquivo Pessoal)

A vítima também trabalhava como vendedor de joias e perfumes.

Allyson Rafael da Silva, de 29 anos, foi executado na madrugada deste sábado (28), no bairro Jardim Independente II, em Altamira, sudoeste paraense. Morador de Vitória do Xingu, ele ocupava um cargo administrativo na Secretaria de Finanças do município.

Informações repassadas aos policiais militaresque atenderam a ocorrência são que a vítima aguardava o carro ser transportado por um guincho, quando foi surpreendida com a chegada de homens armados dentro de um carro.

Os suspeitos desceram do veículo e abriram fogo contra Allyson. Pelo menos dez disparos atingiram o também vendedor de joias e perfumes.

Após o crime, os suspeitos fugiram. Não há informações, até o momento, sobre a identificação deles. A Polícia Civil deve investigar o caso.

