Camionete roubada de empresário desaparecido no Mato Grosso seria desmanche em Novo Progresso

(Foto: Reprodução Divulgação) – A Polícia Civil do Mato Grosso prendeu, nesta quarta-feira, 25 de janeiro de 2023, em Sinop (585 km de Novo Progresso-PA) um suspeito de 27 anos de envolvimento do sumiço do produtor rural Valdir Lanza de Moura, de 55, desaparecido desde 6 de janeiro, em Alta Floresta (MT). “O acusado foi identificado como a pessoa que conduzia a caminhonete na data do desaparecimento”.

A Hilux do empresário foi localizada em 19 de janeiro na cidade de Novo Progresso (PA), cerca de 15 km adentro em uma vicinal. O carro foi encaminhado à Delegacia de Alta Floresta para perícia.

O veículo foi entregue para desmanche na região de Novo Progresso, foi recuperado antes de ser levado, conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso.

A informação que a camionete foi negociada por criminosos que atuam na região, eles compram veículos roubados e desmancham para vender as peças. “É assim que eles trabalham, compram o veículo, apontam o local para deixar, neste meio tempo outra pessoa que trabalha com os criminosos, resgata o veículo desmancham e depois somem com a carcaça para não deixar vestígios”; informação coletada pelo Jornal Folha do Progresso.

Ainda conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso, os criminosos pagam entre R$ 5 mil e R$10 mil por veículo (camionete), e lucram de R$ 50 a R$100 mil com a venda das peças.

A denúncia foi recebida por leitor do Jornal Folha do Progresso, e afirma que muitos veículos são desmanchados em Novo Progresso para vendas de peças, eles atuam na noite, relatou.

Veja o que diz o delegado responsável pelo caso: Assista ao Vídeo

O delegado Thiago Berger, a Polícia Civil trabalha com a hipótese de roubo seguido de morte (latrocínio). O fazendeiro continua desaparecido e a Delegacia de Alta Floresta aguarda o resultado de exames periciais na caminhonete e de outras diligências para esclarecer o paradeiro da vítima.

Valdir Lanza de Moura, de 55, esta, desaparecido desde 6 de janeiro, em Alta Floresta (MT).

Por:Jornal Folha do Progresso em 29/01/2023/07:34:26

