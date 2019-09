Servidores estaduais recebem salários a partir desta quarta (25)

(Foto:Arquivo / Agência Pará)-Pagamento finaliza na segunda-feira (30), com os funcionários da Seduc

O pagamento dos salários referentes ao mês de setembro começa a ser feito nesta quarta-feira (25) pelo governo do Estado aos servidores públicos estaduais, da administração direta e indireta. O primeiro grupo a receber a remuneração é o de inativos militares e pensionistas – civis e militares -, além dos inativos civis e as pensões especiais da Secretaria de Estado de Administração (Sead).

Na quinta-feira (26), receberão os salários os servidores da Auditoria Geral, Casa Civil, Casa Militar, Defensoria Pública, Gabinete Vice-Governadoria, Procuradoria Geral e as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), de Tecnologia (Sectec), de Administração (Sead), da Fazenda (Sefa), de Planejamento (Seplan), de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), de Cultura (Secult), de Esporte e Lazer (Seel), de Mineração e Energia (Sedeme), de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), de Desenvolvimento Urbano (Sedop), da Saúde (Sespa), de Trabalho e Renda (Seaster), de Trânsito (Setran), de Comunicação (Secom) e de Turismo (Setur).

Ainda na quinta, também serão contemplados os servidores do Núcleo de Gerenciamento de Transporte (NGTM), Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes NEPMV), Núcleo de Gerenciamento Pará Rural (NGPR) e Núcleo de Articulação e Cidadania (NAC).

Já na sexta-feira (27) é a vez dos funcionários do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup), Agência de Defesa Agropecuária (Adepará), Agência de Regulação e Controle (Arcon), Ação Social Integrada Palácio Governo (Asipag), Companhia de Desenvolvimento Econômico (Codec), Centrais de Abastecimento (Ceasa), Companhia de Habitação (Cohab), Centro de Perícias Renato Chaves, Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), Escola de Governo (EGPA), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater), Fundação Carlos Gomes (FCG), Fundação Cultural (FCP), Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fasepa), Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa) e Fundação Amazônia (Fapespa).

Na sexta (27), recebem ainda os servidores do Hospital de Clínicas, Hospital Ophir Loyola, Hemopa, Imetropará, Instituto de Assistência dos Servidores (Iasep), Instituto de Gestão Previdenciária (Igeprev), Imprensa Oficial do Estado, Instituto de Terras (Iterpa), Junta Comercial (Jucepa), Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa), Santa Casa, Superintendência do Sistema Penitenciário (Susipe), Universidade do Estado do Pará (Uepa), Ideflor-Bio, Companhia de Portos e Hidrovias (CPH) e Propaz.

Por último, na segunda-feira (30), receberão os pagamentos de abril os servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), da capital e do interior.

Por:Elisa Vaz

