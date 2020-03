Sespa confirma mais 2 casos do novo coronavírus; sobe para 26 número de infectados no PA

Governador do Pará Helder Barbalho, durante coletiva de imprensa no Palácio do Governo, em Belém. — Foto: Reprodução / Agência Pará

Segundo o governador Helder Barbalho, estado passa a registrar casos de transmissão comunitária, quando não se pode rastrear a origem da infecção.

A Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) confirmou no início da noite desta segunda-feira (30) dois novos casos do novo coronavírus (Covid-19) no estado. A informação foi divulgada por meio das redes sociais da Sespa. Com as novas confirmações, passam para 26 o número de pacientes com a doença no Pará.

De acordo com a Sespa, os novos pacientes são:

Um homem, 34 anos, de Belém, sem histórico de viagem recente para fora do estado.

Um Homem, 29 anos, de Ananindeua, que esteve na Suíça, França e Portugal e esteve em contato com os pais que testaram positivo.

O Pará possui 688 casos descartados da doença e outros 47 casos seguem em análise, segundo o último boletim da Sespa, emitido às 18h30.

De acordo com o governador do Pará, Helder Barbalho, como um dos pacientes diagnosticados com a doença não tem histórico de viagem para fora do estado, ou contato com pessoas infectadas, o Pará já registra casos de transmissão comunitária do novo coronavírus. A transmissão comunitária é aquela que não é possível rastrear qual a origem da infecção, indicando que o vírus circula entre pessoas que não viajaram para outros estados ou países, e não tiveram contato com nenhum caso confirmado.

“Com esse caso de hoje, o Pará passa a ter, oficialmente, a transmissão comunitária do vírus. Antes, o Pará só possuía casos importados de outros estados e países. Tínhamos também transmissão local, mas sabíamos a origem da infecção”, declarou o governador em pronunciamento no Palácio do Governo.

Helder afirmou que todos os pacientes diagnosticados até o momento estão em isolamento domiciliar. Segundo o governador, eles seguem sendo acompanhados por agentes da Sespa e orientados sobre a condução do tratamento.

Recorde de casos em um dia

Está segunda-feira registrou o maior número de casos da Covid-19 em um dia. De acordo com a Sespa, seis pessoas foram diagnosticadas com a doença nas últimas 24h.

Pela manhã, a secretaria anunciou que uma mulher de 68 anos foi diagnosticada com a doença. Segundo a Sespa, a paciente é de Belém, mas que veio do município de Goiânia (GO). Ela é o primeiro caso do estado que se encontra no grupo de risco, de pessoas com mais de 60 anos.

A tarde, a Prefeitura de Belém e a Sespa confirmaram mais três casos. Uma mulher de 53 anos, que teve contato com um caso confirmado; um homem de 53 anos, sem histórico de viagem recente, mas que teve contato com pessoa que trabalha em ambiente hospitalar; e um homem de 34 anos, que esteve no Rio de Janeiro.

Suspensão de aulas prorrogada

Durante o pronunciamento, Barbalho anunciou que suspensão das aulas da rede pública de ensino será prorrogada até o dia 15 de abril. A decisão foi publicada em uma edição extraordinária do Diário Oficial ainda nesta segunda.

As instituições públicas de ensino do estado estão sem aulas desde o dia 17 de março. A medida vale para todos os estudantes do ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico e da Universidade do Estado do Pará (UEPA). Apesar da suspensão, a merenda escolar continua a ser distribuída nesses locais.

“Construimos isso junto com a Seduc e o Conselho Estadual de Educação. Tudo isso é voltado para o fortalecimento das medidas de restrição”, explicou o governador.

Novo voo da Surinam Airways

De acordo com Helder, o Governo do Pará recebeu uma notificação do Governo Federal sobre a chegada de um novo voo de repatriação de brasileiros do Suriname. Segundo o governador, o voo possui 78 passageiros, sendo 44 paraenses. A previsão é que os passageiros desembarquem em Belém na tarde de terça-feira (31).

“Recebei essa notificação hoje a tarde do Governo Federal. Falei com o ministro-chefe da secretaria geral da presidência e pedi que o Governo tome providências sobre os passageiros que não são paraenses”, informou.

Segundo Helder, em relação aos passageiros paraenses, todos receberão um documento da Sespa exigindo um período de isolamento domiciliar de 14 dias. Ainda de acordo com o governador, quem não cumprir a determinação, receberá as punições cabíveis.

Além disso, durante o desembarque, agentes da secretaria estarão no aeroporto de Belém para realizar atendimento médico a todos os passageiros que apresentarem sintomas.

Por Caio Maia, G1 PA — Belém

