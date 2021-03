Sespa confirma mais 52 mortes por covid-19 no Pará e número de vítimas chega a 8.643

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Atualização dos números da pandemia de covid-19 no Pará: 28 de fevereiro de 2021 Total de casos confirmados: 365.411 Total de óbitos: 8.643 Em análise: 751 Recuperados: 342.801 Descartados: 61.129 Novos casos nos últimos sete dias: 112 Novos óbitos nos últimos sete dias: 2 Casos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias: 656 Óbitos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias: 50 187.762 vacinas aplicadas (59,46% do total recebido) 139.135 primeiras doses 48.627 segundas doses

Ainda no boletim deste domingo, a Sespa registrou 112 casos positivos da doença nos últimos sete dias. Outros 656 casos chegaram ao sistema de monitoramento da Sespa de forma tardia, por atrasos das prefeituras dos 144 municípios ou demora nas análises clínicas das amostras suspeitas. Atualmente, o Pará soma 365.411 casos de covid-19 desde o início oficial da pandemia, em 18 de março do ano passado.Há 751 casos que seguem em análise para confirmação do diagnóstico positivo para covid-19.

Desses, dois registros foram nos últimos sete dias e os demais em períodos anteriores, mas subnotificados pelas prefeituras. Com isso, o número atualizado de pessoas que tiveram a vida ceifada pelo coronavírus SARS-CoV-2 no estado chegou a 8.643. A taxa de letalidade da doença está em 2,37%.

No boletim epidemiológico deste domingo (28), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) confirmou mais 52 mortes por covid-19 no Pará.

